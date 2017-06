.: MBurucuyá al Día :.

22/06/2017 | Por sendas crisis institucionales que derivaron en una intervención y obligaron a modificar su calendario electoral, Corrientes y Santiago del Estero son las dos únicas provincias en las que este año se elegirá gobernador. Aunque aún no definieron la fecha de la votación, se especula con que será entre septiembre y octubre. Una encuesta reciente de Management & Fit le pone números a la pelea. Y muestra dos escenarios bien distintos.

Política: El Partido Nuevo decidió no participar en las PASO

22/06/2017 | La Mesa Directiva del Partido Nuevo decidió no participar de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias del próximo 13 de Agosto. Ello en virtud del derecho a hacerlo o no, lo que no obsta a seguir participando en las distintas instancias provinciales y municipales, una vez establecidos los plazos respectivos

